GNR encontra droga e arma em acidente na zona do Seixal que provocou dois mortos

A GNR encontrou droga e uma arma no interior de uma viatura que se despistou hoje de manhã na zona do Seixal, no distrito de Setúbal, e provocou a morte a duas pessoas, disse à Lusa fonte da corporação.

Segundo a Guarda Nacional Republicana, o acidente rodoviário, que ocorreu por volta das 06:30 na A33 na zona de Fernão Ferro, no concelho do Seixal, provocou ainda dois feridos graves.

A mesma fonte da GNR avançou que a droga e a arma foram encontradas durante uma revista realizada à viatura pelas autoridades após o acidente.

A fonte, que não precisou a quantidade de droga nem o tipo de estupefaciente, disse ainda que o caso foi entregue à Polícia Judiciária.

Contactada anteriormente pela agência Lusa, fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal explicou que o acidente da viatura ligeira de passageiros provocou, logo no local, uma vítima mortal e três feridos graves, transportados para o Hospital Garcia de Orta, em Almada, também no distrito de Setúbal.

Mas, também em declarações à agência Lusa, fonte da Unidade de Trânsito da GNR adiantou que um dos feridos acabou por morrer, já no hospital.

"O condutor, de 28 anos, faleceu no local e, dos três feridos, todos homens entre os 20 e os 30 anos, um acabou por falecer na unidade hospitalar para onde foi transportado", precisou a mesma fonte policial.

De acordo com a fonte da GNR, o veículo ligeiro de passageiros despistou-se e, de seguida, capotou, ao quilómetro 15,2 da A33, no sentido Casas Velhas-A12, mas o sinistro não envolveu qualquer constrangimento à circulação rodoviária.

Para o local foram mobilizados 28 operacionais, apoiados por 12 veículos, entre meios dos bombeiros, GNR, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e Brisa, a empresa concessionária da autoestrada.