Actividades na Praia de São Tiago assinalam Dia Internacional da Juventude no Funchal

A Praia de São Tiago recebeu esta quarta-feira uma tarde de actividades gratuitas destinadas aos mais jovens, promovidas pela Câmara Municipal, através do Departamento de Juventude e Desporto, para assinalar o Dia Internacional da Juventude.

O programa incluiu actividades lúdicas, desportivas, radicais e aquáticas, com destaque para a Tenda E-Sports e para as propostas ligadas ao mar. A iniciativa procurou proporcionar momentos de convívio e lazer, incentivando simultaneamente a adopção de estilos de vida activos e saudáveis, conforme refere a autarquia em comunicado.

A iniciativa decorreu numa praia que este ano voltou a receber o galardão 'Praia com Qualidade de Ouro', atribuído pela Quercus.

Presente no evento, a vereadora com os pelouros da Juventude e do Desporto, Helena Leal, enquadrou a iniciativa na Estratégia Municipal para a Juventude do Funchal, através do Plano Municipal de Juventude. Segundo a autarca, a acção traduz o compromisso do município com a melhoria da qualidade de vida dos jovens, a promoção de uma cidadania activa e participativa e o acesso à cultura, ao desporto e ao lazer.

Helena Leal destacou, também, a importância de criar espaços de encontro e participação que contribuam para a inclusão e integração social e cultural dos jovens, bem como para a prevenção de comportamentos de risco através do incentivo à prática desportiva e a hábitos de vida saudáveis.

As comemorações prosseguem no final da tarde, em parceria com o Barreirinha Bar Café, com um momento de convívio acompanhado pelo DJ Oxy, junto ao mar. O programa inclui ainda a possibilidade de acompanhar o eclipse solar parcial.