Erupção do Etna mantém aeroporto da Catânia encerrado mais um dia

O aeroporto italiano da Catânia, na ilha da Sicília, vai permanecer encerrado pelo menos até à próxima madrugada devido à erupção do Monte Etna, que continua a expelir cinzas vulcânicas, anunciou hoje a empresa gestora.

Numa mensagem publicada no sítio de Internet do aeroporto, a gestora SAC indica que "devido à atividade eruptiva do Monte Etna, o encerramento foi prolongado, o que leva à suspensão das chegadas e partidas até às 02:00 da madrugada de 14 de agosto", sexta-feira.

Nos últimos dias, e em plena época turística, o aeroporto da Catânia tem sofrido perturbações e encerramentos devido à erupção do monte Etna, hoje no sétimo dia consecutivo, com cerca de 700 voos cancelados desde o início da erupção.

Dezenas de outros voos foram reprogramados ou desviados para outros aeroportos da região, nomeadamente Palermo, Trapani e Comiso, tendo este último reaberto na quarta-feira depois de também ter estado encerrado temporariamente.

De acordo com o Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia italiano, o nível de alerta mantém-se "vermelho" e a lava continua a fluir no Vale do Leão e no Vale do Bove, enquanto a nuvem de cinzas desloca-se para sul e sudoeste, tendo mesmo chegado à Líbia, no norte de África, assim como Malta, cujo aeroporto internacional "está a registar perturbações nos voos devido às nuvens de cinza vulcânica sobre as ilhas maltesas".

A atividade do Etna, de onde se desprende uma densa nuvem de fumos e cinzas, está a ser monitorizada pelo Instituto de Geofísica e Vulcanologia italiano, que filma o vulcão e divulga as imagens no portal na Internet.

Com 3.324 metros de altitude, o vulcão ativo mais alto da Europa registou numerosas erupções ao longo dos últimos 500.000 anos.

Em 2024, cerca de 12 milhões de passageiros passaram pelo aeroporto internacional da Catânia, que serve a parte oriental da ilha, um dos destinos turísticos mais procurados de Itália.

Na quarta-feira, o ministro da Proteção Civil de Itália, Nello Musumeci, que foi presidente da província de Catânia e presidente da região da Sicília, criticou a vulnerabilidade do aeródromo de Catânia devido à sua proximidade com o Etna.

"O que se passa com os cancelamentos, atrasos e graves transtornos para milhares de cidadãos e turistas volta a colocar em evidência um problema que a Sicília conhece há muito tempo. O que está no sítio errado não é o vulcão, mas sim o aeroporto", disse Musumeci, lamentando que a sua proposta de transferir o aeroporto para outra zona, apresentada em 1999, não tenha tido seguimento.