Três mortos e 25 feridos após Rússia abater mais de 150 drones ucranianos

As defesas antiaéreas russas abateram de madrugada 153 drones ucranianos sobre 17 regiões russas, a península anexada da Crimeia e os mares Negro e Azov, provocando três mortos e 25 feridos, informou hoje o Ministério da Defesa da Rússia.

"Durante a noite passada, as defesas antiaéreas intercetaram e destruíram 153 drones ucranianos de asa fixa", indicou o comando militar russo nos seus canais no Telegram e no MAX.

"De acordo com informações atualizadas, morreram três pessoas: uma mulher e dois homens. Ficaram feridas 25 pessoas, incluindo dois menores", informou no Telegram o departamento de imprensa do Governo local.

Embora a noite tenha sido relativamente tranquila, a região fronteiriça de Belgorod foi uma das mais afetadas, segundo as autoridades locais.

"Belgorod voltou a sofrer um ataque maciço dos terroristas de Kiev. Uma criança de quatro anos foi transportada de ambulância para o hospital pediátrico regional com ferimentos provocados por estilhaços no tórax", escreveu no Telegram o governador interino da região, Alexandr Shuvayev.

O responsável indicou ainda que, na sequência das explosões provocadas por drones na capital regional, incendiaram-se dois automóveis, quatro edifícios e uma habitação particular, além de edifícios administrativos e sociais.

Segundo Andrei Kravchenko, presidente da câmara de Novorossiysk, cidade situada nas margens do mar Negro, os destroços de drones abatidos caíram sobre duas empresas locais e uma habitação, sem causar vítimas.

As autoridades da região russa da Basquiria informaram, por seu lado, que drones ucranianos tentaram atacar empresas locais em Ufa, a capital regional.

Os destroços de um dos drones abatidos atingiram um edifício em construção, provocando um incêndio, sem causar vítimas.