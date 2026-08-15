Turista de 71 anos ferida após queda na Rua Dr. Fernão de Ornelas

Uma turista de 71 anos, cuja nacionalidade não foi possível apurar, ficou ferida, há instantes, na sequência de uma queda na Rua Dr. Fernão de Ornelas, no Funchal, nas imediações do Novo Banco.

Segundo testemunhas no local, a mulher terá tropeçado num pequeno degrau, acabando por cair. Na sequência da queda, apresentava suspeitas de fractura no punho direito.

O alerta levou à mobilização de uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, com dois elementos, que prestaram assistência à mulher e asseguraram o seu transporte para o hospital.