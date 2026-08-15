Vereadores pedem maior atenção ao Monte

Os vereadores Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas participaram hoje na Procissão da Padroeira do Monte, destacando a participação popular na celebração e defendendo uma maior atenção política à freguesia ao longo de todo o ano.

Os eleitos agradeceram à Paróquia do Monte, aos voluntários e a todos os envolvidos na organização da procissão, que classificaram como “maravilhosa”, marcada por “uma enorme fé, devoção e sentido de comunidade”.

Para os vereadores, citados em comunicado, a celebração deve também servir para recordar os problemas que afectam a freguesia. Entre as prioridades apontadas estão a melhoria das acessibilidades e das vias, a manutenção de caminhos e veredas, a segurança, a limpeza e a conservação do espaço público.

Luís Filipe Santos e Jorge Afonso Freitas chamam ainda a atenção para o desgaste da sinalização horizontal e para a necessidade de reforçar as placas informativas, tanto para residentes como para visitantes.

“O Monte tem uma identidade, uma história e uma importância enormes para o Funchal. Mas tem também problemas concretos que não podem ser esquecidos”, afirmam, defendendo uma relação mais próxima entre a Câmara Municipal, a população e as instituições locais.

“Hoje é dia de celebrar o Monte, a sua Padroeira, a sua fé e a sua comunidade. Mas amanhã temos de continuar a trabalhar pelo Monte”, acrescentam os vereadores.