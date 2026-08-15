Quase 50 mortos em novo balanço do sismo que atingiu Indonésia

Quase 50 pessoas morreram e 2.000 foram deslocadas após um forte sismo de magnitude 7,7 ter atingido hoje a costa da ilha indonésia de Flores, enquanto as autoridades prosseguem as operações de socorro.

O sismo ocorreu por volta das 06:00 (hora local, 23:00 de sexta-feira em Lisboa), com epicentro a cerca de 62 quilómetros a noroeste de Ende, a cidade mais populosa das Flores, com cerca de 90 mil habitantes, e a uma profundidade de 10 quilómetros, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

De acordo com a EFE, o último balanço aponta que as mortes ocorreram nos distritos de Manggarai (24), Manggarai Leste (17), Sikka (3), Ngada (1), Ende (1) e Manggarai Oeste (1). O número de feridos e desaparecidos é ainda desconhecido.

De acordo com a Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB), mais de 100 casas na ilha ficaram danificadas e foram registados deslizamentos de terra em algumas partes das Flores.

O aeroporto da ilha turística de Komodo também foi afetado, embora continue operacional, afirmou o ministro dos Transportes, Dudy Purwagandhi.

Um porta-voz da Agência Local de Gestão de Desastres (BPBD), Oche Seko, disse à EFE que os hospitais da região, incluindo os da cidade de Ende, tiveram de retirar os doentes para áreas exteriores e que "não têm tendas suficientes" para os abrigar.

Cerca de 2.000 residentes foram retirados das zonas costeiras após o forte sismo, que gerou um alerta de tsunami, posteriormente cancelado.

Várias casas foram inundadas em algumas partes da ilha depois de o sismo ter gerado ondas de até um metro de altura no distrito de Ende.

Horas depois, um outro sismo de magnitude 6,9 atingiu a ilha de Sumatra, no norte da Indonésia, segundo o USGS.

O tremor ocorreu a uma profundidade de 183 quilómetros, de acordo com dados do USGS, e até ao momento não foram registadas vítimas ou danos materiais. As autoridades não emitiram um alerta de tsunami.

A Indonésia situa-se no chamado Anel de Fogo do Pacífico, uma zona de intensa atividade sísmica e vulcânica devido à convergência de várias placas tectónicas.

O arquipélago é composto por mais de 17.000 ilhas, algumas de difícil acesso, e sofre frequentemente grandes sismos.