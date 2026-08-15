Vasco Matos promete Estoril competitivo na deslocação à Choupana

O treinador do Estoril Praia, Vasco Matos, prometeu uma equipa a trabalhar muito para defrontar o Nacional, em jogo da segunda jornada da I Liga portuguesa de futebol.

"Durante a semana olhámos para o nosso trabalho, para a nossa identidade, para o que estamos a construir. A equipa tem trabalhado bem, os jogadores têm aceitado a nossa ideia de jogo, uma ideia positiva", começou por dizer o treinador, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os insulares.

Quanto ao adversário, Vasco Matos espera uma equipa "agressiva".

"É uma equipa muito competitiva, que trabalha e corre muito, condiciona o adversário no momento sem bola, muito agressiva. É uma equipa muito forte e que luta muito", destacou o técnico estorilista.

A jogar pela primeira vez fora neste campeonato, Vasco Matos promete um Estoril tão competitivo como o que recebeu o Famalicão na Amoreira (1-1), no arranque da competição.

"Queremos ser muito competitivos, impor a nossa ideia de jogo e estar preparados para os vários momentos de jogo. Queremos ser extremamente competitivos em todos os campos, jogar bem, tal como mostrámos com o Famalicão na maioria do tempo", recordou o técnico de 45 anos.

Com o mercado ainda aberto, Vasco Matos revelou que o reforço Stelios está pronto para ir a jogo e confessou que está "à espera que chegue mais alguém".

O Estoril Praia, 14.º classificado, com um ponto, visita no domingo, às 15:30, o Nacional, 10.º, também com um ponto, no Estádio da Madeira, numa partida que será arbitrada por Bruno Costa, da associação de Viana do Castelo.