Novo sismo de magnitude 6,9 atinge a Indonésia

Um sismo de magnitude 6,9 atingiu hoje a ilha indonésia de Sumatra, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), poucas horas depois de o país no Sudeste Asiático ter sido atingido por um outro sismo.

O epicentro deste novo sismo, ocorrido às 10:54 (04:54 em Lisboa) localizou-se em Pematangsiantar, a 126 quilómetros a sudeste da capital da ilha, Medan, no oeste da Indonésia.

No outro sismo de magnitude 7,7 na escala de Richter, hoje registado no leste do país, pelo menos 38 pessoas perderam a vida.

O vasto arquipélago indonésio de 17.000 ilhas experimenta uma frequente atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no denominado "Anel de Fogo do Pacífico".