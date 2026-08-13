Vitória de Guimarães vai a Alvalade com "a ilusão de tirar pontos"

O Vitória de Guimarães vai defrontar o Sporting, na sexta-feira, na segunda jornada da I Liga de futebol, com "confiança" e com a "ilusão de tirar pontos de Alvalade", afirmou hoje o treinador dos vimaranenses, Tiago Margarido.

Os vitorianos começaram o campeonato a perder, em casa, diante do Arouca (1-0), mas o técnico dos minhotos frisou que "são jogos de cariz diferente".

"O da primeira jornada obviamente não foi de todo o resultado que queríamos, mas, no plano exibicional, mostra-nos que estamos no bom caminho. Na preparação desta semana focámo-nos muito na finalização e no acerto no último terço, mas também antevemos dificuldades diferentes", referiu, em conferência de imprensa de antevisão à deslocação ao terreno dos 'leões'.

Tiago Margarido disse esperar "um jogo mais dividido", em que o Vitória terá que "ter a capacidade de defender num ou noutro momento num bloco mais baixo", e assegurou que a confiança da equipa não foi abalada com o desaire na estreia, desde logo porque, considerou, os vitorianos fizeram uma boa exibição.

"A estatística foi avassaladora: 24 remates, quase 60% de posse de bola, golos esperados de 2,22. Aferimos a nossa qualidade através dessa estatística, mas claro que isso pouco diz porque o que interessa é o resultado. Contudo, a equipa técnica e os jogadores entendem, e são inteligentes, que não podemos deixar que um resultado abale a nossa confiança. Pelo contrário, encaramos o próximo jogo com o Sporting com muita confiança", reforçou.

Os 'leões' também não entraram da melhor maneira no campeonato, com um empate no terreno do Estrela da Amadora (2-2), mas Tiago Margarido entende que esse resultado não favorece os vimaranenses.

"Contamos com um Sporting igual ao dos primeiros 70 minutos na Reboleira, fortíssimo, avassalador. Reforçou-se com oito jogadores, mais de 100 milhões de euros investidos no plantel, é uma equipa que joga bem, já tem traços da ideia de jogo do ano passado e tem uma qualidade de jogo assinalável. Esse resultado menos bom vai fazer com que o Sporting queira dar uma resposta forte, vai querer entrar forte no jogo, é um resultado que não joga a nosso favor, mas a nosso desfavor", alertou.

O técnico notou ainda que o Sporting "tem muitas soluções e, eventualmente, dá-se ao luxo de ter no banco um avançado como o [Luís] Suárez no banco", o que diz bem das "dificuldades" que esperam o Vitória de Guimarães, contrapondo, contudo, com a "ilusão de conseguir tirar pontos de Alvalade".

Gustavo Silva sofreu um traumatismo no joelho direito com os arouquenses e está em dúvida até à hora do jogo: "Se o jogo fosse hoje, não jogava. Vamos ver".

A documentação de Patrick Ouotro já chegou ao clube vitoriano, pelo que o avançado costa-marfinense está disponível, mas a do defesa central colombiano Mosquera ainda não - se chegar até sexta-feira ainda poderá ser opção, confidenciou Tiago Margarido.

Vitória de Guimarães e Sporting defrontam-se a partir das 20:15 de sexta-feira, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, num jogo que será arbitrado por David Silva, da associação de futebol do Porto.