Monte recebe noite de fé, tradição e festa

A noite de 14 de Agosto volta a levar madeirenses, emigrantes e turistas ao Monte, numa celebração que todos os anos transforma a freguesia num dos principais pontos de encontro da Região. Em honra de Nossa Senhora do Monte, padroeira da Madeira, cumpre-se mais uma vez a tradição marcada pela fé, pelo convívio e pelo espírito de arraial.

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Entre velas acesas, momentos de devoção, música, espetada e despique, o ambiente vai-se intensificando ao longo da noite. Nas ruas, o movimento cresce à medida que se aproxima o dia dedicado à padroeira, com muitos a repetirem um ritual que faz parte do calendário festivo madeirense.