Liga das Nações da UEFA começa com uma 'janela internacional' mais alargada

A Liga das Nações da UEFA 2026/27 marca a estreia de Jorge Jesus como seleccionador nacional e resulta numa expectativa que permanece intacta: continuar a ver Cristiano Ronaldo com as Quinas ao peito. A nova edição da competição aproxima-se e promete várias novidades, numa altura em que Portugal parte novamente com estatuto de campeão.

A selecção portuguesa é a actual detentora do título. Portugal venceu a primeira edição da Liga das Nações, em 2019, e voltou a conquistar o troféu em 2025, reforçando o seu lugar de destaque na história da competição. Agora, em 2026/27, a equipa nacional inicia uma nova caminhada com Jorge Jesus ao comando, numa edição que terá também uma ligação importante à qualificação para a fase final do Euro’2028, que será disputado no Reino Unido e na República da Irlanda.

Uma das principais novidades está desde logo no calendário. A fase de liga terá início numa prolongada ‘janela internacional’, entre 24 de Setembro e 6 de Outubro de 2026. Durante este período, as selecções vão realizar, de forma geral, quatro partidas na Liga das Nações. Será, por isso, um arranque particularmente exigente, com pouco espaço para erros e uma grande concentração de jogos num curto período.

A edição de 2026/27 estará ainda ligada à qualificação para o Euro’2028. Com base nos resultados obtidos na Liga das Nações, algumas selecções terão uma segunda oportunidade de alcançar o play-off de acesso à fase final do Campeonato da Europa. A competição ganha, assim, uma importância acrescida, não estando apenas em causa a luta pelo título, mas também possíveis caminhos para chegar ao Europeu.

A fase de liga termina em Novembro de 2026. Depois disso, as melhores equipas da Liga A terão a possibilidade de continuar na corrida pelo troféu através dos quartos-de-final. Esta fase decisiva será em Março de 2027 e vai determinar as quatro selecções que estarão presentes na fase final (final four).

A fórmula mantém, portanto, uma estrutura semelhante à das edições anteriores. Após os quartos-de-final, quatro equipas vão disputar a fase final (meias-finais e final). O anfitrião será um dos quatro semi-finalistas.

A fase final está prevista para decorrer entre 9 e 13 de Junho de 2027. Será nesse período que ficará definido o novo campeão da Liga das Nações, numa competição em que Portugal tentará voltar a fazer história, procurando o ‘tri’.

Para a selecção nacional, a edição 2026/27 terá ainda um significado especial pela estreia de Jorge Jesus no cargo de seleccionador. O técnico terá pela frente o desafio de manter Portugal entre as principais potências europeias e, ao mesmo tempo, preparar uma equipa capaz de responder às exigências de uma competição com calendário apertado e consequências importantes para o futuro. E também já a olhar para o Euro’2028,

No centro das atenções estará também Cristiano Ronaldo. A expectativa em torno da continuidade do capitão da selecção mantém-se, enquanto Portugal prepara a defesa do título conquistado em 2025. A caminhada começa em Setembro e terá como grandes objectivos garantir uma posição de destaque na Liga A, alcançar os quartos-de-final e, posteriormente, marcar presença na fase final de Junho de 2027.

Eis os jogos de Portugal:

24 de Setembro (19h45): País de Gales (Alvalade, Lisboa)

27 de Setembro (19h45): Noruega (Ullevaal Stadion, Oslo)

1 de Outubro (19h45): Dinamarca (Parken, Copenhaga)

4 de Outubro (19h45): Noruega (Estádio do Dragão, Porto)

14 de Novembro (19h45): Dinamarca (Estádio Municipal de Braga, Braga)

17 de Novembro (19h45): País de Gales (Cardiff City Stadium, Cardiff)

Liga A

Grupo A1: França, Itália, Bélgica, Turquia

Grupo A2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia, Grécia

Grupo A3: Espanha, Croácia, Inglaterra, Chéquia

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega, País de Gales

Liga B

Grupo B1: Escócia, Suíça, Eslovénia, Macedónia do Norte﻿

Grupo B2: Hungria, Ucrânia, Geórgia, Irlanda do Norte

Grupo B3: Israel, Áustria, República da Irlanda, Kosovo

Grupo B4: Polónia, Bósnia e Herzegovina, Roménia, Suécia

Liga C

Grupo C1: Albânia, Finlândia, Bielorrússia, San Marino

Grupo C2: Montenegro, Arménia, Chipre, Letónia

Grupo C3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé, Moldávia

Grupo C4: Islândia, Bulgária, Estónia, Luxemburgo

Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta, Andorra

Grupo D2: Lituânia, Azerbaijão, Liechtenstein

Tal como na edição 2024/25, será disputado um play-off de promoção e despromoção em Março de 2027.