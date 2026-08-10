Festa de Nossa Senhora do Monte com reforço na segurança e apelo à participação da comunidade

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, apresentou o Plano de Coordenação da Festa de Nossa Senhora do Monte 2026, que prevê um dispositivo reforçado nas áreas da segurança, protecção civil, trânsito, limpeza e salubridade, tendo em vista os vários momentos das festividades e, em particular, os períodos de maior afluência.

O plano contempla um conjunto de medidas de prevenção e socorro, com cerca de 120 elementos envolvidos e meios dos corpos de bombeiros, além do Serviço Municipal de Protecção Civil. Estão igualmente previstas alterações temporárias à circulação rodoviária, de forma a facilitar a mobilidade e garantir o acesso dos meios de emergência.

Na área do ambiente, a Câmara Municipal preparou uma operação especial de limpeza antes, durante e depois dos festejos, com reforço da recolha de resíduos, colocação de contentores e disponibilização de sanitários adicionais. A operação será particularmente reforçada no dia 15 de Agosto, antes das celebrações religiosas.

Jorge Carvalho destacou a importância da articulação entre os diferentes serviços para assegurar que a Festa de Nossa Senhora do Monte decorra em condições de segurança, mobilidade, higiene e salubridade, apelando também à colaboração da população e ao cumprimento das indicações das autoridades.

Por seu lado, o pároco do Monte, Vítor Sousa, destacou o cariz tradicional do arraial, sublinhando a importância de preservar a identidade e a vivência comunitária associadas a esta celebração. A programação aposta, entre outros momentos, nos grupos de despique, valorizando uma das expressões mais características da tradição madeirense. O sacerdote deixou ainda uma exortação à participação da comunidade, convidando madeirenses e visitantes a viverem a festa e a celebração religiosa com espírito de partilha e de encontro.

A Festa de Nossa Senhora do Monte tem como um dos momentos centrais as celebrações religiosas do dia 15, incluindo a Missa Solene e a Procissão de Nossa Senhora do Monte.