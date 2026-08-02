Médio Ayuma Israel reforça Marítimo por empréstimo

O Marítimo acaba de informa que chegou a acordo com o NK Istra 1961 para a cedência temporária de Ayuma Israel até ao final da temporada 2026/2027.

O médio nigeriano, de 20 anos, é o mais recente reforço do emblema verde-rubro para a nova época, que marca o regresso do Marítimo à I Liga.

Internacional pelas seleções jovens da Nigéria, o médio representou o seu país na Taça das Nações Africanas Sub-20 e no Campeonato do Mundo Sub-20, contando já com experiência em competições internacionais e no principal escalão do futebol croata.

"Ayuma Israel caracteriza-se pela capacidade física, intensidade competitiva, qualidade na recuperação e circulação de bola, reforçando as opções de Mitchell van der Gaag no meio-campo para a nova temporada", destaca o Marítimo.