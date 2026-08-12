Médio nigeriano Ibrahim Alani reforça Marítimo

O Marítimo acaba de informar que chegou a acordo com o Real Valladolid CF para a transferência de Ibrahim Alani, ficando o emblema espanhol com a opção de recompra.

O médio nigeriano, de 20 anos, destacou-se no Real Valladolid, onde cumpriu parte importante do seu percurso e chegou à equipa principal do emblema espanhol. Ibrahim Alani chega agora à Madeira para dar continuidade à sua carreira e iniciar um novo capítulo no futebol português.

Médio-centro de forte capacidade física e presença no meio-campo, Ibrahim Alani reforça as opções de Mitchell van der Gaag para a nova temporada.