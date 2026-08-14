Notas do 9.º ano subiram em relação à 2.ª fase do ano passado, mas com médias negativas

As classificações médias das provas de Português e Matemática do 9.º ano realizadas em julho melhoraram face à 2.ª fase do ano passado, mas os resultados foram negativos para a maioria dos alunos.

A 2.ª fase das provas finais do 3.º ciclo destina-se apenas aos alunos que reprovaram ou faltaram na primeira oportunidade e, por isso, as classificações médias são, habitualmente, mais baixas em relação à 1.ª fase.

Apesar da subida face aos resultados obtidos na mesma fase de 2025, os dados do Júri Nacional de Exames divulgados hoje revelam que a maioria das notas manteve-se negativa na segunda tentativa, tanto a Português como a Matemática.

Com apenas 2.523 provas realizadas, a classificação média a Português foi de 44 pontos, numa escala de zero a 100, mais quatro pontos face ao ano passado.

Cerca de 1.300 alunos não chegaram à positiva e as notas mais usuais foram 40, 45 e 35 pontos.

Na 1.ª fase, a média nacional dos cerca de 95 mil exames de Português realizados foi 55 pontos, mas, desta vez, apenas 597 dos cerca de 2.500 alunos avaliados conseguiu atingir ou superar esse resultado.

Por outro lado, 2.927 alunos repetiram a prova de Matemática, mas a média não passou dos 30 pontos, mais cinco do que no ano anterior.

Apenas 344 tiveram nota positiva e as classificações mais repetidas nas pautas foram 20, 25 e 15 pontos.

A 2.ª fase das provas finais do 9.º ano decorreu nos dias 21 e 23 de julho.