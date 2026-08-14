Pelo menos quatro mortos após chuvas torrenciais e inundações no leste do Japão

Pelo menos quatro pessoas morreram e outra ficou gravemente ferida na província de Chiba, no leste do Japão, perto da metrópole de Tóquio, depois de chuvas torrenciais terem provocado inundações, informaram hoje as autoridades locais

Entre os quatro mortos está um homem de 60 anos encontrado numa rua alagada, e uma mulher de 66 anos que ficou presa num veículo submerso, de acordo com o último balanço divulgado pela província de Chiba.

🚨🇯🇵 CHIBA, JAPAN UNDER WATER!



Whole City is flooded, Pray for them.😓



Severe flooding has hit parts of Chiba, Japan, after intense rainfall triggered dangerous inundation across roads and residential areas.



🌧️ Cars are being stranded, roads have turned into rivers, and… pic.twitter.com/Beh30i6ZVr — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 13, 2026

Uma pessoa continua desaparecida, segundo a agência de notícias japonesa Kyodo.

As autoridades locais mantiveram hoje as ordens de evacuação de várias áreas, afetando cerca de 25.500 pessoas, embora esta manhã apenas 7.359 estivessem nos 359 abrigos municipais.

🚨🇯🇵 CHIBA, JAPAN UNDER WATER!



Severe flooding has hit parts of Chiba, Japan, after intense rainfall triggered dangerous inundation across roads and residential areas.



🌧️ Cars are being stranded, roads have turned into rivers, and authorities have issued the highest-level heavy… pic.twitter.com/ej8a2ir1HG — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 13, 2026

A Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês) emitiu o alerta máximo de deslizamentos de terra para a província de Chiba na quinta-feira, em antecipação de fortes chuvas.

As autoridades ordenaram a retirada de mais de 400 mil pessoas das suas habitações, segundo a Agência Japonesa de Gestão de Incêndios e Desastres.

Major flooding due to heavy rain in Chiba City, Japan 🇯🇵 (13.08.2026)pic.twitter.com/UcOnuRJ5y8 — Disaster News (@Top_Disaster) August 13, 2026

A cidade de Chiba registou 348 milímetros de chuva em 12 horas, o maior volume desde o início dos registos, de acordo com a emissora japonesa NHK.

As autoridades locais alertaram hoje que, embora a JMA tenha reduzido o nível de alerta de deslizamentos de terra do nível 5 para o nível 4, o risco de desastre, incluindo inundações e inundações repentinas, continua elevado.

🚨🇯🇵 CHIBA, JAPAN UNDER WATER!



Severe flooding has hit parts of Chiba, Japan, after intense rainfall triggered dangerous inundation across roads and residential areas.



🌧️ Cars are being stranded, roads have turned into rivers, and authorities have issued the highest-level heavy… pic.twitter.com/kGfg2pskfB — pradhyumn sharma (@pradhyu78651514) August 13, 2026

"Há muitas áreas onde o terreno é bastante instável, o que representa riscos, incluindo deslizamentos de terra", disse hoje de manhã o governador de China, Toshihito Kumagai numa conferência de imprensa, citado pela NHK.

As chuvas registadas no leste do Japão ocorrem num contexto de fortes chuvas, ciclones e consequentes inundações em vários países asiáticos este mês, que provocaram mais de 50 mortos, afetando sobretudo a China, a Índia, as Filipinas e Myanmar (antiga Birmânia).