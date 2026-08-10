Montenegro diz que auditoria à PJ servirá para desfazer dúvidas

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje que a auditoria à Polícia Judiciária (PJ) servirá para desfazer dúvidas e tirar "tudo a limpo" e, só assim, é possível credibilizar as instituições.

"Eu creio que seria estranho que não houvesse fiscalização, que não houvesse auditorias cujo objetivo é clarificar e detetar desconformidades, se for o caso, ou então comprovar a regularidade daquilo que foram decisões tomadas ao longo dos últimos anos", afirmou Luís Montenegro à margem da inauguração da Loja do Cidadão de Fafe, no distrito de Braga.

O chefe do executivo insistiu que quando há dúvidas elas devem ser desfeitas e é isso que o Governo está a fazer "com tranquilidade, serenidade e confiança".

"Espero que todos entendem que é precisamente tirando a limpo tudo aquilo que são situações que têm vindo a público que nós podemos credibilizar as instituições e a vida do país", reforçou.

A auditoria que a inspeção-geral da Justiça vai fazer à PJ foi pedida pelo atual diretor e foca-se nas obras públicas feitas, confirmou esta polícia, mas o Ministério da Justiça (MJ) não esclarece prazos para conclusão.

Esta auditoria, precisou na sexta-feira fonte da PJ, vai centrar-se em contratos e obras públicas de entre 01 de janeiro de 2018 e 31 de julho de 2026, um período que abrange o final do mandato do antigo diretor nacional Almeida Rodrigues, toda a gestão de Luís Neves e os primeiros meses do mandato de Carlos Cabreiro.