Nacional, Marítimo e Santa Clara juntos na I Liga 23 anos depois

A I Liga 2026/27 arranca esta sexta-feira com uma geografia marcada pela forte concentração de clubes de futebol no Norte, pelo centralismo de Lisboa e pela representação insular através de Nacional, Marítimo e Santa Clara.

Cinco distritos concentram a totalidade das equipas continentais: Lisboa, Porto, Braga, Aveiro e Viseu.

Com seis equipas -- Benfica, Sporting, Estoril, Casa Pia, Alverca e Estrela da Amadora -- Lisboa surge como o distrito mais representado da I Liga.

Mantendo forte presença na elite do futebol português, o distrito de Braga surge logo a seguir, com cinco representantes: Sporting de Braga, Vitória de Guimarães, Moreirense, Gil Vicente e Famalicão.

Já no distrito do Porto surge o campeão FC Porto, acompanhado pelos vila-condenses do Rio Ave.

Em Aveiro, o Arouca representa o distrito, conservando a continuidade na primeira divisão após várias épocas de estabilidade.

Viseu continua a ter um representante no escalão principal, após o Académico de Viseu ter subido de divisão, trocando de posição com o Tondela, que foi despromovido à II Liga.

Nas regiões autónomas, o Santa Clara mantém a bandeira dos Açores na competição, enquanto o Marítimo e o Nacional representam a Madeira. Os três clubes voltam a estar juntos na I Liga 23 anos depois.