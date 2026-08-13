A notícia que faz a manchete da edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO revela que a fusão das ‘sociedades’ avança sem contas feitas. O Governo Regional junta as quatro estruturas até ao final do ano, mas não revela o passivo, a poupança esperada nem quem liderará a nova entidade.

Contamos-lhe, também, que ontem houve corrida à serra para ver o eclipse. Centenas de pessoas escolheram locais estratégicos para observar o fenómeno.

Chamamos à primeira página o cancelamento da visita da família real saudita. As notícias sobre viagem e testes do Boeing 787 causaram incómodo à comitiva árabe, que desistiu da deslocação à Madeira, alegando violação de privacidade.

Leia, também, que a ‘Relação’ manda megaprocesso para o Funchal. Ex-agente de execução é acusada de desviar 352 mil euros. Processo com 10 mil páginas arrasta-se há mais de uma década.

E ainda que os Serviços puxam preços na Região. Custo deste segmento sobe 7%, em contraste com a evolução mais moderada dos bens. Inflação abranda, mas continua acima da média nacional.

Estas e outras notícias poderá ler na edição desta quinta-feira do seu DIÁRIO, disponível tanto na edição impressa, como e-paper. Para acompanhar esta jornada informativa, ligue-se ao dnoticias.pt ou ouça a rádio TSF-Madeira.

Bom dia, com boas leituras!