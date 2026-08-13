“Nenhum jovem perde o acesso ao Programa Estudante Insular”, diz Bruno Melim

O deputado do PSD Bruno Melim assegurou, ontem, que os estudantes madeirenses colocados pela primeira vez no ensino superior fora da Região não ficam impedidos de beneficiar do Programa Estudante Insular enquanto aguardam pela formalização da matrícula.

A posição foi assumida durante uma iniciativa promovida pelo Grupo Parlamentar do PSD e pela JSD Madeira para assinalar o Dia Internacional da Juventude.

Em comunicado, o parlamentar rejeita aquilo que classificou como uma “falsidade que tem sido alimentada pela oposição” relativamente ao acesso dos novos alunos ao programa.

Segundo explica, os estudantes podem recorrer ao apoio logo após receberem a notificação de colocação num estabelecimento de ensino superior fora da Madeira.

“A partir do momento em que o jovem recebe a notificação da sua colocação num estabelecimento de ensino superior fora da Região, pode apresentar esse documento para efeitos de acesso ao programa e adquirir a sua viagem nas condições aplicáveis aos estudantes, junto da agência de viagens”, sustenta.

Bruno Melim acrescenta que o processo é posteriormente completado com a entrega do comprovativo de matrícula, garantindo que “nenhum jovem madeirense fica prejudicado”.

O deputado defendeu ainda que é importante esclarecer as famílias sobre o funcionamento do mecanismo. “Não podemos criar receios onde eles não existem e transmitir aos jovens e às suas famílias a ideia de que perderão um direito quando isso é falso”, reiterou.

Na mesma iniciativa, o PSD destacou ainda medidas dirigidas à juventude nas áreas da habitação, educação e participação cívica. Bruno Melim apontou ainda a habitação como uma das principais prioridades para os jovens, destacando o programa de construção de habitação a custos controlados e acessíveis que, segundo refere, prevê a concretização de 805 fogos na Região.