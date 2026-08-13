Funchal Náutico 2026 arranca amanhã com regata entre a Madeira e o Porto Santo

A Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Desporto, promove, entre os dias 14 de Agosto e 6 de Setembro de 2026, o 'Funchal Náutico 2026', que reúne um conjunto de actividades náuticas apoiadas pela autarquia e organizadas por entidades desportivas regionais.

A iniciativa pretende reforçar a ligação da cidade ao mar, promover a prática da atividade física e dar a conhecer diferentes modalidades náuticas. As actividades decorrerão, maioritariamente, na Baía do Funchal, um espaço de excelência para a prática de modalidades náuticas e palco privilegiado para a realização de eventos desportivos ligados ao mar.

O programa arranca esta sexta-feira, 14 de Agosto, com a primeira etapa da Regata Porto Santo Line, organizada pelo Clube Naval do Funchal. A largada está marcada para as 19 horas, no percurso Costa Sul–Porto Santo–Costa Sul. A segunda etapa realiza-se no domingo, 16 de Agosto, com partida às 12 horas.

No dia 22 de Agosto, a Baía do Funchal será palco de três iniciativas de canoagem. Entre as 9 e as 10 horas realiza-se a NELO 510 Cup, seguindo-se, entre as 10 e as 11 horas, o Campeonato de Escolas de Canoagem NP. Ambas são organizadas pela Associação Regional de Canoagem da Madeira.

Ainda no dia 22, entre as 12 e as 13 horas, terá lugar a XXII Regata de Canoas Tradicionais do Funchal, organizada pela mesma associação, com o percurso entre São Lázaro, a Praia de São Tiago e novamente São Lázaro.

No dia seguinte, 23 de Agosto, realiza-se a XXXI Prova de Mar José da Silva 'SACA', entre as 11 e as 12 horas. A prova de natação decorrerá entre o Cais da Cidade e a Barreirinha e é organizada pela Associação de Natação da Madeira, com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, da Frente MarFunchal, da Capitania do Funchal e da APRAM.

A programação encerra com a XXIV Regata Canárias–Madeira, que decorre entre 30 de Agosto e 6 de Setembro, ligando a ilha de Tenerife ao Funchal. A prova é organizada pelo Clube Naval do Funchal e pelo Real Club Náutico de Tenerife, de acordo com o programa oficial.

"A Câmara Municipal do Funchal convida toda a população a acompanhar e participar nas atividades integradas no Funchal Náutico 2026, reforçando a importância do mar como espaço privilegiado para a prática desportiva e para a promoção de estilos de vida activos", refere a autarquia.