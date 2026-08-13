Bispo Funchal visitou zonas afectadas pelos terramotos em El Junquito, na Venezuela

Ontem ao final da tarde, o Bispo do Funchal, D. Nuno Brás, visitou as zonas afetadas de El Junquito e a Igreja de Nossa Senhora das Mercês, situada no quilómetro 23 de El Junquito, no município de Vargas, estado de La Guaira.

Numa das zonas afectadas , D. Nuno Brás, Bispo do Funchal, concedeu uma bênção no local onde perderam a vida quatro cidadãos locais.

Este visita do prelado da diocese do Funchal foi acompanhada pelo Arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord Castillo, tendo este manifestado a solidariedade da Igreja venezuelana para com os habitantes de El Junquito e a comunidade portuguesa.

Após a visita, a comitiva — composta por autoridades religiosas, representantes da embaixada e membros da comunidade luso-venezuelana, assistiu a uma missa presidida por D. Nuno Brás, na Capela de Nossa Senhora de Fátima, situada no setor El Tibrón, em El Junquito e que foi concelebrada pelo Secretário-Geral da Conferência Episcopal Venezuelana, D. José António Da Conceição; pelo Arcebispo de Caracas, D. Raúl Biord Castillo; pelo Bispo Auxiliar eleito de Caracas, D. José Dionísio Gómez Gouveia; pelo Vigário da Arquidiocese de Caracas, padre Fermín Gómez.

Esteve presente nesta celebração o adido social da Embaixada de Portugal na Venezuela, Fernando Paulo Valor que acompanhou também a visita do prelado às zonas afectadas, aos treze estabelecimentos comerciais soterrados por escombros após os dois terramotos ocorrido no passado dia 24 de junho.

A comitiva que acompanha o Bispo do Funchal foi recebida pelo pároco de Nossa Senhora das Mercês, o padre Emanuel Salas, juntamente com a comunidade luso-venezuelana local e comerciantes portugueses da região.

Durante o encontro, o P. Emanuel Salas proferiu palavras de boas-vindas e acompanhou o bispo português, o clero de Caracas e os habitantes locais numa visita aos treze estabelecimentos comerciais soterrados por escombros após o duplo sismo ocorrido a 24 de junho.

O bispo do Funchal está a realizar uma visita pastoral à Venezuela durante cinco dias e hoje visita a Associação das Damas de Beneficiencia de Caracas e à tarde celebra uma missa no Centro Luso- Venezuelano de Cátia Lá Mar no estado de La Guaira, local que serviu como base de operações da força operacional conjunta de Portugal.

D. Nuno Brás terminará o dia de hoje com um encontro com o Embaixador de Portugal na Venezuela.