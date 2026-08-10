Extrema-direita britânica quer enviar presos estrangeiros para El Salvador

O líder de extrema-direita britânico, Nigel Farage, anunciou hoje o envio de uma delegação do partido Reform UK a El Salvador no âmbito da proposta de transferir reclusos estrangeiros para prisões de outros países.

A proposta do partido de Farage visa reduzir os custos do sistema prisional britânico.

Farage cifrou em mais de 10.000 os reclusos estrangeiros que cumprem atualmente pena nas prisões do Reino Unido, um número que disse ser 50% mais elevado face a 2019.

"É realmente bastante simples. Enviamos as pessoas para o país de origem (...) e, se recusarem, enviamo-las para países terceiros", disse Farage numa conferência de imprensa, citado pela comunicação social britânica.

"O Kosovo é um dos bons exemplos que a Suécia utiliza atualmente", afirmou, de acordo com a agência de notícias espanhola Europa Press (EP), embora a Dinamarca seja o país que aluga espaço prisional ao Kosovo.

A Suécia possui um acordo do género com a Estónia, no âmbito do qual os primeiros presos suecos deverão ser transferidos ainda em agosto para a prisão de Tartu (sul).

O acordo, assinado na semana passada depois de aprovado pelos parlamentos dos dois países, prevê a transferência de até 600 presos para cumprimento de parte da pena, como forma de fazer face à superlotação das prisões suecas.

A Suécia será responsável por todas as despesas, anunciou na altura o Governo da Estónia, segundo o qual o pagamento anual vai ascender a 61,2 milhões de euros, com um aumento anual de 3,5%, para os 600 reclusos.

Farage anunciou que o presidente e deputado do Reform UK, Lee Anderson, e a antiga diretora de prisões e agora assessora de justiça do partido, Vanessa Frake, vão conhecer a situação do mediático sistema penitenciário do pequeno país centro-americano.

"Alojar um criminoso estrangeiro em El Salvador custará metade do que custa neste país e permitir-nos-á dispor de mais vagas prisionais", disse Farage.

Perante as condições das prisões salvadorenhas, Farage comentou que nem todas são "as gaiolas que se veem na televisão".

Defendeu também que alguns países bálticos também podiam acolher alguns dos estrangeiros a cumprir pena de prisão no Reino Unido.

Farage disse que outra forma de aliviar os elevados níveis de população nos centros prisionais britânicos é através da construção de prisões de baixo custo, incluídas no programa do Reform UK.

Trata-se das prisões Nightingale, numa alusão aos módulos prefabricados erguidos durante a pandemia para atender à emergência sanitária provocada pela crise da covid-19, com as quais o partido pretende cobrir 12.000 novas vagas.