Incidente com drone causa nova perturbação em aeroporto alemão

O aeroporto da cidade alemã de Hanôver (centro) foi afetado na última madrugada pelo sobrevoo de um drone, informou a polícia à AFP, uma semana após a descoberta de um drone explosivo no aeroporto de Leipzig (centro-leste).

O incidente em Hanôver obrigou ao encerramento das pistas do aeroporto na madrugada, durante 90 minutos, antes de as operações serem retomadas normalmente, adiantou a mesma fonte.

Seis voos - incluindo com destino à Turquia, Egito, Grécia e Espanha - sofreram atrasos de 15 a 50 minutos, informou o aeroporto. Um avião de carga vindo de Paris foi desviado para o Aeroporto de Nuremberga.

"A investigação acerca do sobrevoo do drone no aeroporto de Langenhagen (Hanôver) na terça-feira foi assumida pelo Departamento Central de Investigação Criminal de Hanôver", disse à AFP uma porta-voz da polícia local, escusando-se a dar mais informações "para não comprometer a investigação".

A revista alemã Der Spiegel, que noticiou o incidente em primeira mão, citando um relatório interno da polícia, adiantou que "não pode ser descartada a possibilidade de atividade híbrida".

As autoridades alemãs utilizam o termo "ataque híbrido" para descrever incidentes como sabotagem ou espionagem, que aumentaram no país desde o início da guerra na Ucrânia e são atribuídos principalmente à Rússia.

Segundo a Der Spiegel, o facto de o drone se ter conseguido movimentar livremente durante cerca de duas horas sem ser detetado pela polícia sugere que não se tratava de um dispositivo comum, disponível comercialmente.

A revista afirma que o relatório policial considera "de momento impossível" estabelecer uma ligação com a descoberta do drone explosivo no aeroporto de Leipzig, na semana passada.

A Alemanha tem estado em alerta máximo devido ao ressurgimento de operações de desestabilização, sabotagem e espionagem no seu território, a maioria das quais atribuídas à Rússia.

O aeroporto de Leipzig-Halle, onde na terça-feira foi descoberto um drone com um engenho explosivo, é um dos grandes postos de transporte de equipamento militar para a Ucrânia proveniente da Alemanha e da NATO.

O ministro do Interior alemão alertou, na quarta-feira, para "uma nova dimensão de ameaça" ao país, mencionando um possível "cenário de ataque híbrido" após a descoberta do drone explosivo no aeroporto de Leipzig.

"Nada neste caso sugere a ação de um amador. Estamos perante uma ameaça híbrida profissional, com a qual teremos de continuar a lidar", afirmou o ministro.

Esta ameaça pode envolver "potências estrangeiras", acrescentou, sem dar mais detalhes.

Berlim tem apoiado ativamente Kiev desde o início da invasão russa em 2022.

Em setembro de 2025, as autoridades alemãs lançaram uma campanha de informação alertando contra o recrutamento na internet de agentes por parte da Rússia.