Protecção Civil da Madeira tem o primeiro simulador pedagógico para veículos eléctricos do país

O Centro de Formação e Treino do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC, IP-RAM) passou a dispor do primeiro simulador pedagógico para intervenção em veículos eléctricos existente em Portugal. O novo equipamento, designado 'EV Trainer', destina-se a reforçar a formação dos bombeiros em operações de salvamento rodoviário e resposta a acidentes envolvendo viaturas elétricas.

A estreia do simulador aconteceu no âmbito da acção de formação 'Basic Electric Vehicle Safety Course', realizada a 31 de Julho, que reuniu 20 bombeiros, entre formadores da área técnica e chefes de equipa das corporações da Região. Durante a formação, conforme refere a Protecção Civil, em comunicado, os participantes aprofundaram conhecimentos sobre os sistemas de alta tensão, os riscos associados aos veículos eléctricos e os procedimentos de actuação em situações de emergência, incluindo incêndios.

O presidente da Protecção Civil regional, Richard Marques, considera que este investimento se enquadra na estratégia 'PROCIV MADEIRA 3.0', reforçando a aposta na formação especializada e preparando os agentes de proteção civil para os desafios decorrentes da evolução tecnológica do parque automóvel. Segundo o responsável, a nova ferramenta permitirá aperfeiçoar e consolidar técnicas fundamentais de salvamento e desencarceramento, contribuindo para uma resposta operacional mais segura e eficaz.