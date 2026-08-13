Embaixador dos EUA em Israel condena cerco a casas de palestinianos em colonatos

O embaixador dos EUA em Israel, Mike Huckabee, um defensor fervoroso dos colonatos na Cisjordânia, denunciou hoje o cerco às casas palestinianas por parte dos colonos como um "acto de terror".

"As acções daqueles que estão por detrás deste horrível acto de terror, com o objectivo de intimidar e assediar estas famílias, são repugnantes", afirmou Huckabee na rede social X, acrescentando que "nenhuma desculpa justifica este comportamento truculento".

Vean como los colonos sionistas asaltan las casas y apalizan a las familias palestinas en Cisjordania para robarles sus tierras, si los palestinos responden a la agresión son detenidos por "terrorismo".



Este año está siendo récord en desplazamiento de palestinos en Cisjordania,… pic.twitter.com/Rd2hnENxfY — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 12, 2026

Desde domingo que dezenas de colonos têm bloqueado o acesso a casas palestinianas na aldeia de Qusra, perto de Nablus, uma das quais pertence a um palestiniano que também tem cidadania norte-americana.

Os moradores dizem estar isolados, sem acesso a alimentos e outros serviços essenciais.

As declarações de Huckabee são particularmente invulgares. Este pastor cristão evangélico tem apoiado repetidamente os colonatos judaicos na Cisjordânia, território ocupado por Israel desde 1967, e rejeitado a ideia de um Estado palestiniano.

La situación de los cristianos palestinos nos está siendo sistemáticamente ocultada...#Taybeh es el único pueblo palestino de Cisjordania cuya población es íntegramente cristiana. En los últimos meses está siendo objeto de continuos ataques y provocaciones de los colonos… pic.twitter.com/FeZHdpphxW — Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) August 11, 2026

Huckabee indicou que Israel interveio a pedido dos Estados Unidos, o seu principal aliado.

O exército israelita enviou na quarta-feira soldados para aquela zona que desmontaram uma tenda, mas os colonos permaneceram no local com cobertores, segundo testemunhas.

Hoje de manhã, o Exército israelita afirmou ter desmantelado dois postos avançados ilegais no dia anterior, confiscado o equipamento ali encontrado e realizado uma detenção.

Mientras "Israel" asesina niños en Gaza, los colonos en Cisjordania asedian casas de familias palestinas, cortándoles las carreteras, la electricidad y el suministro de agua para forzarles a salir de sus tierras y poder robárselas.



Solo imagina tener a 20 o 30 terroristas fuera… https://t.co/gIdQIUjX4F pic.twitter.com/JQjWtvPsvY — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 13, 2026

A violência dos colonos contra os palestinianos aumentou drasticamente desde o ataque do Hamas ao território israelita, em 07 de outubro de 2023, com incursões e ataques a aldeias palestinianas a ocorrerem quase diariamente.

Mais de 500.000 israelitas vivem em colonatos em território palestiniano, que são ilegais segundo o direito internacional, no meio de uma população de aproximadamente três milhões de palestinianos.