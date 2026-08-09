Israel libertou mais 37 presos palestinianos

Israel libertou hoje 37 presos palestinianos, que já estão a receber cuidados médicos na Faixa de Gaza após um processo gerido pelo Comité Internacional da Cruz Vermelha (CICV), anunciou esta organização.

O CICV assegurou desde 2023 o transporte de mais de 2.700 detidos libertados desta forma, mas voltou a referir que não conseguiu aceder aos presos nos centros de detenção israelitas desde o início da guerra em Gaza, em outubro desse ano, após os ataques do movimento terrorista palestiniano Hamas.

Entretanto, o exército de Israel continuou com os ataques no enclave palestiniano, onde pelo menos uma pessoa morreu e outras oito ficaram feridas nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, sob controlo do Hamas.

No seu último balanço, o Ministério estima que 1.258 palestinianos morreram em ataques israelitas desde o cessar-fogo anunciado em outubro do ano passado e outros 4.139 ficaram feridos.

O total, desde o início da guerra na Faixa de Gaza, é de 73.386 mortos e 174.250 feridos, segundo a mesma fonte.