'Infante' percorre Caminho Real 23 em estafeta solidária pela Venezuela

Mais de 50 atletas vão percorrer, este fim de semana, os cerca de 170 quilómetros do Caminho Real 23, numa estafeta solidária promovida pelo Clube Desportivo Infante (CDI), destinada a angariar fundos para apoiar as pessoas afectadas pelo sismo na Venezuela.

A iniciativa CR23/CDI 2026 – Caminho Solidário arranca às 17 horas de sexta-feira, dia 14, junto à Sé do Funchal, e será realizada ao longo de 17 etapas. A chegada à capital madeirense está prevista para as 22 horas de sábado, dia 15.

A estafeta não terá carácter competitivo e está aberta à participação da comunidade de corrida da Madeira, incluindo atletas de outros clubes, grupos de corrida, familiares e amigos. Cada participante fará uma contribuição monetária, que será destinada à causa solidária.

A escolha da Venezuela está relacionada com os fortes laços históricos e comunitários existentes entre aquele país e a Madeira, numa altura em que a comunidade madeirense procura apoiar as populações afectadas pelo sismo.

Esta será a segunda iniciativa solidária promovida pelo CDI. Há dez anos, na sequência dos grandes incêndios que atingiram a Madeira em 2016, o clube reuniu cerca de 70 atletas numa acção que percorreu as encostas do Funchal até ao Largo da Fonte. Na ocasião, foi entregue um donativo destinado às famílias do Monte afectadas pelos incêndios.

Uma década depois, o clube volta a mobilizar a comunidade de corrida da Região para uma iniciativa que pretende aliar a prática desportiva à solidariedade, levando pela ilha uma mensagem de apoio às vítimas do sismo na Venezuela.