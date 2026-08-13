Operação "Tranca Segura" detém 20 suspeitos de tráfico de droga para quatro prisões

A Polícia Judiciária deteve 20 pessoas, 17 homens e três mulheres, numa operação que desmantelou um grupo organizado suspeito de fornecer estupefacientes aos Estabelecimentos Prisionais da Guarda, Viseu, Coimbra e Lamego.

A operação "Tranca Segura", conduzida pelo Departamento de Investigação Criminal da Guarda da Polícia Judiciária, decorreu na segunda e terça-feira, com o apoio do Corpo da Guarda Prisional, sendo que os pormenores foram hoje divulgados.

Em causa estão suspeitas da prática dos crimes de tráfico de estupefacientes agravado, associação criminosa, branqueamento de capitais e posse de arma proibida.

A investigação decorria há cerca de um ano, depois de acções de prevenção realizadas no Estabelecimento Prisional da Guarda terem permitido detectar e apreender droga no interior da prisão. Essas diligências levaram à detenção de quatro pessoas - três homens e uma mulher - quando tentavam introduzir haxixe, cocaína e drogas sintéticas.

Segundo a PJ, o pólen de haxixe era transportado no interior do corpo, a cocaína estava dissimulada dentro de um rolo de carne e as drogas sintéticas encontravam-se impregnadas em supostas mensagens de crianças escritas em papel.

O prosseguimento da investigação permitiu identificar o grupo que, além de abastecer os estabelecimentos prisionais, também distribuiria os produtos estupefacientes nas comunidades onde os seus elementos residiam, nomeadamente nas cidades da Guarda e Viseu.

Foram cumpridos 23 mandados de busca, domiciliária e não domiciliária, e 19 mandados de detenção. Um outro homem foi detido em flagrante delito por posse de arma proibida. Foram ainda realizadas buscas nos Estabelecimentos Prisionais da Guarda, Coimbra e Lamego.

As diligências permitiram apreender cerca de 81 mil euros em dinheiro, 80 doses individuais de heroína, 120 doses de cocaína, sete papéis impregnados com estupefacientes, duas armas de fogo, 71 munições de diversos calibres, quatro balanças de precisão, 31 telemóveis e três viaturas.

A intervenção do Corpo da Guarda Prisional contou sobretudo com elementos do Grupo de Intervenção e Segurança Prisional (GISP) e três equipas cinotécnicas.

A operação mobilizou 85 inspectores da Polícia Judiciária, dez elementos de segurança e três especialistas de Polícia Científica, envolvendo também a Diretoria do Centro, os Departamentos de Investigação Criminal de Leiria e Aveiro, a Unidade de Armamento e Segurança e a Unidade de Perícias Tecnológicas e Informáticas.

Os 20 detidos serão presentes ao DIAP da Guarda, onde decorre o inquérito.