Saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas mantém-se positivo no 1.º semestre

No primeiro semestre deste ano, na Madeira, foram constituídas 701 novas sociedades, enquanto as dissoluções não foram além das 259, fazendo com que o saldo na criação deste tipo de entidades se mantenha positivo, com um saldo de 442 sociedades. Ainda assim, este número regista um decréscimo em relação ao período homólogo, com um saldo positivo de 666 sociedades.

Na prática, de acordo com a informação divulgada esta manhã pela Direcção Regional de Estatística (DREM), "observaram-se menos 139 constituições e mais 85 dissoluções".

Fonte DREM

Por actividade económica, tendo em conta os números do primeiro semestre de 2026, constatamos que a constituição de novas sociedades foi mais marcada em actividades ligadas ao alojamento e restauração, com 81 novas empresas, à construção (+63) e às actividades imobiliárias (+57). A par destas, nota para as actividades de consultoria, científicas, técnicas e similares (+47); as actividades administrativas e dos serviços de apoio (+31), as actividades artísticas, desportivas e recreativas (+30), as actividades de saúde humana e acção social (+24) e as indústrias transformadoras (+20).

A DREM acrescenta que "no período em referência, o número de constituições foi superior ao de dissoluções em todos os municípios da RAM: no Funchal (398 constituições contra 182 dissoluções), em Santa Cruz (89 contra 18), em Machico (48 contra 5), em Câmara de Lobos (54 contra 28), na Ribeira Brava (25 contra 5), na Calheta (23 contra 4), na Ponta do Sol (21 contra 5), em Santana (15 contra 4), em São Vicente (11 contra 4), no Porto Santo (10 contra 3) e no Porto Moniz (7 contra 1)".

Em igual período, o rácio entre constituições e dissoluções foi mais baixo na Madeira, na ordem dos 2,71, quando comparado com o registado no todo nacional, fixado nos 3,43.