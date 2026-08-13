E tudo o eclipse levou

Bom dia. Ainda que outras notícias tenham espaço nas primeiras páginas dos jornais nacionais desta quinta-feira, 13 de Agosto de 2026, o tema comum a praticamente todos os generalistas é o eclipse que ontem parou o país e meio-mundo para observar o nosso astro-rei a ser coberto pelo nosso satélite natural. Foi um espectáculo histórico mas que, na verdade, não muda o ritmo do mundo e da vida na Terra.

Na revista Visão:

- "Amor é 'chat' que arde sem se ver"

- "Políticos em férias. Histórias de polémicas e riscos"

- "Afeganistão. A rapariga que criou uma escola de resistência aos talibãs"

- "Comportamento. A falácia do grande líder"

- "Se7e. Escapada. De Alijó a Foz do Tua"

No Correio da Manhã:

- "Tempestade arrasta turistas portugueses"

- "Duas pessoas resgatadas com vida e dois desaparecidos na Croácia"

- "País fascinado com eclipse"

- "Hearts Benfica. Marco faz revolução com exigência máxima"

- "Marcelo sofre susto no Algarve. Já teve alta depois de internado no hospital"

- "Crime em Lisboa. Suspeito de tiro na baixa com pena suspensa por tráfico"

No Público:

- "E do dia se fez noite. Eclipse solar. O dia em que Portugal viu o Sol esconder-se por 26 segundos"

- "Em Getxo, entre sardinhada de São Nicolau, o Sol pôs-se duas vezes"

- "Reportagens em Lisboa, Gaia, Leiria, Beja, Faro e Rabo de Peixe"

No Jornal de Notícias:

- "Eclipse arrasta multidões"

- "Novas bolsas para alunos deslocados não exigem contrato de arrendamento"

- "Marcelo Rebelo de Sousa apanha susto no Algarve"

- "Penáltis. 'O F. C. Porto até quando ganha fala do Benfica'. Rui Costa dá bicada ao rival antes da partida para a Escócia"

- "Porto. Camiões têm de registar hora e destino para circular na VCI"

- "Leiria. Funcionária do ex-SEF presa dez anos por legalizar imigrantes"

- "Lisboa. Suspeito de tiros na Baixa só foi detido por violência doméstica"

- "Albergaria. Terrenos afetados pelas cheias já estão a produzir milho"

No Diário de Notícias:

- "Eclipse solar. Milhões de olhos voltados para o céu para contemplar fenómeno que apenas se repetirá no século XXII"

- "Tempo de espera nas urgências ultrapassa as sete horas e deverá aumentar na próxima semana"

- "Diplomacia. Aisha Farooqi, embaixadora do Paquistão em Portugal: Pacto de Defesa com Turquia e Arábia Saudita 'não é contra qualquer país'"

- "Mercados. Café e cacau: preços caíram nos mercados internacionais, mas não baixam nas lojas"

- "Europeus de atletismo. Fatoumata Diallo garante a primeira medalha do campeonato para Portugal"

- "Documentário. A sociedade secreta dos balões"

- "Reação. Montenegro garante transparência na compra das fragatas"

- "Incêndios. João Paulo Catarino, ex-governante socialista, diz-se injustiçado por críticas de Seguro"

No Negócios:

- "Empresas públicas deixam de ter 'swaps'"

- "Fisco define novas regras para cobrar IMI a eólicas e solares"

- "Produção de metanol verde em Vila do Conde arranca em novembro"

- "Transportes. Paulo Duarte reforça em Espanha e promete mais aquisições"

- "Mercados. Maior fundo soberano do mundo veio às compras em Portugal"

No O Jornal Económico:

- "Guerras e clima pressionam transporte marítimo"

- "Lakers voltam a ser comprados, por recorde de 10 mil milhões"

- "[Jorge Rebelo de Almeida, fundador da Vila Galé, e o filho e CEO, Gonçalo:] 'Ninguém nos tira o prazer de chegar a um prédio destruído e dar-lhe vida'"

- "Eclipse. Hídrica e gás natural garantiram equilíbrio do sistema elétrico"

- "Alfonso Brunet, CEO da Castellana Properties: 'Já valorizámos os ativos comprados em 83 milhões'"

- "Paulo Duarte compra bascos para faturar 240 milhões"

- "Fundo da Noruega aumentou em 32% exposição a Portugal"

- "SpaceX dá força a ano de recordes nas novas entradas"

- "Vivemos a última oportunidade para enfrentar crises"

No Record:

- "Rui Costa contra-ataca. Devolve 'bicada' ao FC Porto"

- "'Até a ganhar falam de nós'"

- "Marco Silva: 'Mercado não é para agosto ou setembro, mas para a época'"

- "Liga conferência. D. Minsk SC Braga. Carlos Vicens alerta contra vantagem na 1.ª mão"

- "Supertaça europeia. Novo 'caneco' para trio português [do PSG]"

- "Sporting. Confiança intacta em Quaresma"

- "FC Porto. Opção 'emperra' negócio Mora"

- "Internacional. A dor de Messi, o apoio de CR7 e o fim à vista"

- "Atletsimo. Fatoumata Diallo com bronze europeu"

No O Jogo:

- "Roda viva. Grandes às voltas com entradas e saídas e ainda com plantéis por completar"

- "Sporting. Suárez dá sinais ao mercado"

- "FC Porto. Braço-de-ferro com a Roma por Mora"

- "Benfica. Palhinha foge para o Aston Villa"

- "Passaporte por carimbar. Liga Europa: Hearts-Benfica. Liga Conferência: Dínamo Minsk-Braga"

- "Marco Silva: 'Não andamos aqui para ter vitórias morais'"

- "Carlos Vicens: 'Temos de fazer um grande jogo'"

- "Supertaça Europeia. PSG 2-1 Aston Villa. Paris sempre a sorrir"

- "Ciclismo. Volta a Portugal. Espanha Isasa rouba palco a Rui Oliveira. Etapa de ataques até à Régua"

- "Atletismo. Fatoumata arranca o bronze. Primeira medalha nos Europeus"

E no A Bola:

- "'Até a ganhar falam de nós'. Rui Costa devolve 'bicada' ao FC Porto"

- "Hearts-Benfica. Na partida para a Escócia, presidente do Benfica assegurou que defesa-central chega 'nos próximos dias'"

- "Benfica só vai até Euro20 M pelo central Harwood-Bellis"

- "Palhinha tem acordo com o Aston Villa"

- "Marco Silva: 'Mercado não é para agosto ou setembro, mas para a época'"

- "D. Minsk-Braga. Carlos Vicens alerta contra vantagem da 1.ª mão"

- "Supertaça Europeia. Novo 'caneco' para trio português. PSG de Vitinha, Mendes e Neves bate Aston Villa (2-1)"

- "Sporting. Confiança intacta em Quaresma. Erro na Amadora não o tira do onze"

- "FC Porto. Opção 'emperra' negócio Mora. Conversações entre dragões e Roma estão duras mas viáveis"

- "Internacional. A dor de Messi, o apoio de CR7 e o fim à vista"

- "Atletismo. Fatoumata Diallo com bronze europeu".