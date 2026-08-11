IHM avança com demolição de construção ilegal junto ao Bairro da Nogueira

A IHM – Investimentos Habitacionais da Madeira iniciou esta terça-feira, 11 de Agosto, a demolição de uma construção ilegal e devoluta localizada num terreno contíguo ao Bairro da Nogueira, na Camacha.

A intervenção surge no âmbito das medidas de melhoria das condições habitacionais e de segurança no bairro, depois de o espaço ter sido alvo de ocupações indevidas. Segundo a IHM, o edifício vinha sendo utilizado para concentração de toxicodependentes, situação que estava a gerar preocupação entre os moradores.

A existência de materiais combustíveis no local, que poderiam agravar eventuais consequências em caso de incêndio, foi outro dos motivos apontados para a intervenção.

A IHM considera que a demolição permite reforçar a segurança dos moradores, que já tinham manifestado preocupação com a utilização daquele espaço.