Nacional confirma reforço de Fernando Nava
O Nacional confirmou a contratação do internacional boliviano Fernando Nava, de 22 anos, reforço para a equipa orientada por João Gião.
A chegada de Nava à Madeira já tinha sido avançada pelo DIÁRIO a 6 de Agosto, numa contratação que coloca no Nacional um jogador que esteve muito perto de disputar o Campeonato do Mundo de 2026.
O sonho de representar a Bolívia no maior palco do futebol mundial terminou no ‘play-off’ intercontinental, a 1 de Abril, quando a selecção boliviana perdeu por 1-2 frente ao Iraque, em Monterrey, no México. Fernando Nava foi suplente utilizado nesse encontro, tendo entrado aos 70 minutos, numa altura em que a Bolívia procurava o golo do empate.
No percurso de clubes, o jogador passou pela formação do Athletico Paranaense e do Santos, no Brasil, antes de regressar ao futebol boliviano, onde representou o Always Ready.