Observatório do Areeiro acompanha eclipse solar parcial

O programa de 'Astronomia de Verão 2026' prossegue no Observatório/Casa do Areeiro com duas iniciativas de acesso livre dedicadas à observação do céu promovidas pela Associação de Astronomia e Astrofotografia da Madeira.

A primeira está marcada para o próximo sábado, 8 de Agosto, entre as 21h30 e a meia noite, e consiste numa sessão de observação noturna dos astros, condicionada às condições meteorológicas.

Já no dia 12 de Agosto, o programa divide-se em dois momentos. Entre as 18h30 e as 20h30, os participantes poderão acompanhar a primeira parte de um eclipse solar parcial. Mais tarde, entre as 21h30 e a meia noite, realiza-se uma nova sessão de observação astronómica, com destaque para a chuva de meteoros Perseidas.

A Associação de Astronomia e Astrofotografia da Madeira informa ainda que os óculos próprios para observação do eclipse solar, patrocinados pela ZEISS, estão disponíveis na Madeira através da Alberto Oculista, mediante inscrição prévia no Club da Visão.

Todas as actividades são gratuitas e abertas ao público, sendo os equipamentos de observação disponibilizados pela Associação.