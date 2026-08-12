Cruz Vermelha pede 26,5 ME para prestar assistência à Colômbia após sismo

A Cruz Vermelha Internacional anunciou hoje ter lançado um apelo de emergência no valor de 25 milhões de francos suíços (26,5 milhões de euros) para apoiar as operações de socorro associadas ao sismo que atingiu na segunda-feira a Colômbia.

Num comunicado, a Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) adiantou que os fundos visam reforçar o apoio e a capacidade de resposta local da Cruz Vermelha Colombiana, bem como prestar ajuda a cerca de 24.000 pessoas durante os próximos 24 meses.

Pouco depois de ocorrer o sismo, a FICV já tinha aprovado uma verba de um milhão de francos suíços (1,07 milhões de euros) proveniente do seu Fundo de Emergência para a Resposta a Catástrofes.

"Estamos a chegar a um momento muito crítico da operação. As equipas da Cruz Vermelha Colombiana têm trabalhado sem descanso", declarou a diretora regional da FICV para as Américas, Loyce Pace, citada no comunicado.

"A rede da FICV continuará a apoiar a Cruz Vermelha Colombiana para reforçar a sua resposta através deste mecanismo de apelo de emergência durante os próximos dias e semanas", acrescentou.

Inicialmente, a operação dará prioridade aos departamentos de Chocó, Risaralda, Caldas e Valle del Cauca, onde se concentram as maiores necessidades humanitárias.

O Governo colombiano também vai receber ajuda internacional prometida por várias instituições e países, como a União Europeia (com dois milhões de euros), Estados Unidos (11,5 milhões de euros), Vaticano (100 mil euros), Suíça (1,07 milhões de euros), El Salvador (100 toneladas de ajuda humanitária), Peru (12,5 toneladas) e México (58,5 toneladas).

Alguns deles disponibilizaram também equipas de busca e salvamento.

O Banco Mundial destinou 200.000 dólares (173 mil euros) numa doação a fundo perdido para apoiar a avaliação dos danos causados pelo terramoto, assim como o Banco de Desenvolvimento da América Latina e das Caraíbas (CAF), que anunciou uma contribuição de 500.000 dólares (433 mil euros) para dar resposta às necessidades humanitárias geradas pelo sismo.

O terramoto, de magnitude 7,4 segundo o Serviço Geológico Colombiano (SGC), ocorreu na segunda-feira às 07:34 hora local (13:34 em Lisboa) e teve o seu epicentro em San José del Palmar, no departamento do Chocó, tendo-se registado até ao momento mais de uma centena de réplicas que não ultrapassaram a magnitude de 4,0.

O Governo do recém-empossado Presidente colombiano, Abelardo De la Espriella estimou hoje o número de mortos em 188, um valor inferior às pelo menos 240 vítimas mortais contabilizadas pelas autoridades regionais.