Humorista Joana Marques estreia documentário sobre processo judicial dos Anjos

A humorista Joana Marques estreia em setembro um documentário no qual dá a sua perspetiva do processo judicial que, em 2025, foi interposto pelo grupo Anjos e do qual foi absolvida, revelou hoje a plataforma de 'streaming' Prime Video.

"Joana Marques Culpada ou Indecente?" é o título do documentário, escrito e realizado por Elza Cordeiro -- ainda sem data precisa de estreia -, que "convida os espectadores a refletir sobre um caso que ultrapassou largamente as paredes do tribunal e se tornou uma das histórias mais comentadas em Portugal".

Segundo a Prime Video, o filme inclui "uma reconstrução dos acontecimentos, imagens de arquivo e uma análise dos momentos-chave que marcaram o processo judicial", que terminou com a absolvição de Joana Marques, em outubro passado.

O documentário inclui ainda testemunhos de figuras públicas como Manuel Luís Goucha, Ricardo Araújo Pereira, Fernando Alvim, Luana Piovani e David Fonseca, e revela como o processo judicial inspirou ainda a humorista a fazer o espetáculo ao vivo "Em Sede Própria", que teve mais de uma dezena de apresentações em maio passado, em Lisboa e no Porto.

A absolvição de Joana Marques diz respeito a um caso relacionado com a publicação de um vídeo nas redes sociais, que é uma montagem que intercala excertos de Nélson Rosado e Sérgio Rosado (Anjos) a cantarem o hino nacional numa prova de MotoGP em Portimão, em abril de 2022, com reações depreciativas retiradas do programa "Ídolos".

Os músicos pretendiam que Joana Marques pagasse uma indemnização de 1.118.500 euros, valor que consideraram ter perdido em espetáculos, mas o Tribunal Central Cível de Lisboa entendeu que "não foi apresentada qualquer prova de prejuízo de 10.000 euros, em resultado da realização do concerto do Porto, havendo apenas referência a não ter sido esgotada a lotação".

Para o tribunal, não é possível dar como provado que Joana Marques "alimentou o ódio e censura que perpassa nas mensagens", nem que a humorista tenha "qualquer preconceito ou inimizade" em relação aos dois cantores.