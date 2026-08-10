União Europeia preparada para apoiar Colômbia após sismo

A comissária europeia para a Gestão das Crises assegurou hoje que a UE está preparada para apoiar a Colômbia após o sismo que fez pelo menos 111 mortos, manifestando solidariedade com o país.

"Os meus pensamentos estão com o povo da Colômbia. Estamos plenamente solidários com todas as pessoas afetadas pelo sismo, bem como com as autoridades e os profissionais de emergência que trabalham incansavelmente nestas horas difíceis", lê-se numa mensagem de Hadja Lahbib divulgada nas redes sociais.

A comissária europeia para a Igualdade e Gestão de Crises acrescentou que a UE está preparada para prestar apoio à Colômbia.

Pelo menos 111 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,4 que abalou o oeste da Colômbia, de acordo com as autoridades locais, tendo o Governo entretanto decretado "desastre nacional".

O anterior balanço das autoridades colombianas registava 71 mortos no sismo mais forte a atingir o país na última década.

O epicentro situou-se em San José del Palmar, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bogotá, indicaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o Serviço Geológico Colombiano (SGC).