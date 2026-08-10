Seguro solidário com a Colômbia envia condolências após sismo

O Presidente da República de Portugal, António José Seguro, lamentou hoje as mortes na sequência do sismo na Colômbia e manifestou a sua solidariedade com o povo colombiano.

"O Presidente António José Seguro lamenta profundamente as vítimas mortais resultantes do sismo registado hoje na Colômbia", pode ler-se numa nota oficial da Presidência da República.

Em seu nome e do povo português, António José Seguro "manifesta a sua solidariedade com o povo colombiano, apresentando sentidas condolências às famílias das vítimas e formulando votos de rápida recuperação a todos os feridos".

Pelo menos 71 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,4 que hoje abalou o oeste da Colômbia, segundo dados divulgados pelas autoridades locais, tendo o Governo entretanto decretado "desastre nacional".

Pelo menos 71 mortos em sismo na Colômbia, decretado "desastre nacional" Pelo menos 71 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,4 que hoje abalou o oeste da Colômbia, segundo dados divulgados pelas autoridades locais, tendo o Governo entretanto decretado "desastre nacional".

O maior número de mortes, 40, deu-se no departamento de Risaralda, cuja capital, Pereira, foi fortemente atingida, seguido de 27 no departamento de Valle del Cauca, onde se situa Cali, a terceira maior cidade do país, e de quatro em Chocó, epicentro do sismo, indicou a Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales) num comunicado.

O sismo mais forte da última década, segundo as autoridades, fez também muitos feridos e um número ainda indeterminado de habitantes encurralados sob os escombros de edifícios que desabaram e obrigou à evacuação de casas em cidades próximas da capital, Bogotá.