Pelo menos 71 mortos em sismo na Colômbia, decretado "desastre nacional"

Pelo menos 71 pessoas morreram no sismo de magnitude 7,4 que hoje abalou o oeste da Colômbia, segundo dados divulgados pelas autoridades locais, tendo o Governo entretanto decretado "desastre nacional".

O maior número de mortes, 40, deu-se no departamento de Risaralda, cuja capital, Pereira, foi fortemente atingida, seguido de 27 no departamento de Valle del Cauca, onde se situa Cali, a terceira maior cidade do país, e de quatro em Chocó, epicentro do sismo, indicou a Associação Colombiana de Capitais (Asocapitales) num comunicado.

O anterior balanço das autoridades locais tinha confirmado 20 mortos.

O sismo mais forte da última década, segundo as autoridades, fez também muitos feridos e um número ainda indeterminado de habitantes encurralados sob os escombros de edifícios que desabaram e obrigou à evacuação de casas em cidades próximas da capital, Bogotá.

O epicentro foi em San José del Palmar, uma comunidade de cerca de 4.800 pessoas na região de Chocó, a cerca de 400 quilómetros a oeste de Bogotá, indicaram o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e o seu equivalente colombiano.

O USGS precisou que o tremor de terra ocorreu a uma profundidade de 107 quilómetros e que foi também sentido nos vizinhos Equador e Panamá, embora os danos reportados nesses países tenham sido mínimos.

Moradores e equipas de busca estão no terreno a vasculhar os escombros de edifícios que ruíram, enquanto as autoridades estão preocupadas com possíveis sequelas, segundo as agências internacionais.

O ministro do Interior colombiano disse que mais de 20 municípios em todo o país foram atingidos.

A região colombiana do Pacífico, em redor do epicentro do sismo, situa-se ao longo do "Anel de Fogo", a linha de falhas sísmicas que circunda o Oceano Pacífico, onde ocorre a maioria dos sismos do mundo.