GNR reforça resposta a incêndios e resgates em montanha na Madeira

A secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, visitou esta manhã o posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) no Caniçal, numa deslocação que permitiu conhecer as instalações, a equipa e a dinâmica de intervenção no terreno.

A visita contou com a presença de responsáveis do Serviço Regional de Protecção Civil, do Comando Operacional Regional e do Comando Regional da GNR, tendo sido abordada a articulação entre as diferentes forças na prevenção e resposta a ocorrências.

Os militares da Unidade de Emergência, Protecção e Socorro (UEPS) da GNR integram o dispositivo do Sistema Integrado de Operações de Protecção e Socorro (SIOPS) da Região e trabalham sob coordenação operacional do Comando Operacional Regional. Apesar de estar prevista a criação de um pelotão fixo na Madeira, a força já mantém militares no terreno diariamente, através de rotações mensais de elementos do continente, contando também com uma militar madeirense.

O dispositivo assegura equipas para a primeira intervenção em incêndios rurais e para acções de patrulhamento e resgate em montanha. Esta resposta permite actuar em situações de pessoas perdidas em trilhos e veredas, contribuindo também para que os corpos de bombeiros mantenham os seus recursos afectos às restantes missões de socorro.

Durante a visita, foram ainda auscultadas as equipas sobre o trabalho desenvolvido no terreno e as necessidades de preparação e articulação operacional.

Micaela Fonseca de Freitas destacou a cooperação com a GNR e apontou a prevenção e a antecipação como prioridades da Protecção Civil Regional. “Esta presença mais forte no terreno e o trabalho lado a lado entre as várias forças permitem-nos agir antes que os problemas aconteçam. O objectivo é antecipar, dar uma resposta proativa, proteger as populações e transmitir mais segurança a quem está no terreno e a quem vive e visita a Região Autónoma da Madeira”, afirmou a governante citada em nota de imprensa.