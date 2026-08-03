International Sharing School – Madeira reforça aposta na Região

A International Sharing School – Madeira inicia um novo capítulo da sua história com a chegada de Todd Bazley para a posição de Head of School, refere em nota à imprensa.

Natural da Nova Zelândia, o docente traz consigo mais de duas décadas de experiência em educação internacional, tendo desempenhado funções de liderança e ensino em escolas da Nova Zelândia, Austrália, Camboja e Índia, incluindo escolas com o currículo International Baccalaureate (o mesmo seguido pela International Sharing School - Madeira).

A sua chegada, explica o grupo, representa mais um passo na estratégia do Sharing Education Group para consolidar na Madeira um projecto educativo de excelência, após o investimento realizado na reabilitação do novo campus da escola, no antigo Seminário da Encarnação, no Funchal.

Para a família Ladeira Santos, proprietária do grupo, este investimento assume também um significado muito especial. Os quatro irmãos que integram a Comissão Executiva estudaram na antiga Escola Britânica da Madeira, na Quinta Magnólia, que posteriormente transformaram na International Sharing School, tornando particularmente simbólico acompanhar a transformação da pequena escola que conheceram enquanto alunos, no projeto educativo internacional que é hoje.

"É com enorme satisfação que continuamos a investir na Madeira e a contribuir para o desenvolvimento da Região através de um modelo educativo diferenciador, preparado para responder às necessidades das famílias madeirenses e também das muitas famílias internacionais que escolhem a Madeira para viver. A chegada do Todd representa mais um passo nesta visão e reforça o nosso compromisso com a excelência educativa. O Todd partilha da nossa visão quanto à necessidade de trazer a inovação e a personalização do ensino para a escolas, afastando-nos de modelos estandardizados, despersonalizados e antiquados." Francisco Ladeira Santos, CEO e Presidente do Grupo

Ao longo da sua carreira, Todd Bazley desempenhou funções como professor, Coordenador do Ensino Primário, Vice-Diretor e, mais recentemente, Diretor de uma escola IB World School em Mumbai, na Índia. A sua filosofia pedagógica encontra-se profundamente alinhada com os princípios do International Baccalaureate (IB), privilegiando a aprendizagem baseada na investigação, a autonomia dos alunos e uma forte mentalidade internacional.

"Tive o privilégio de trabalhar em diferentes países e culturas ao longo da minha carreira e acredito que as melhores escolas são aquelas onde existe uma verdadeira parceria entre alunos, famílias e educadores. É com enorme entusiasmo que a minha família e eu iniciamos esta nova etapa na Madeira. (…) Espero poder contribuir positivamente para este percurso, trabalhando em conjunto com toda a comunidade educativa para continuar a elevar a excelência da educação na Madeira". Todd Bazley

A International Sharing School – Madeira recebe, em Setembro, perto de 300 alunos, consolidando o seu percurso de expansão e afirmando-se cada vez mais como uma referência da educação internacional na Região.