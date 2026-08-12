Madeira e Funchal com 5% e 6% de arrendamento expresso

A Madeira apresentou uma taxa de 5% de arrendamento expresso no 2.º trimestre de 2026, enquanto o Funchal registou 6% dos anúncios retirados do mercado em menos de um dia, segundo dados do idealista/data divulgados hoje.

Cerca de 7% das casas anunciadas para arrendar em Portugal durante o 2.º trimestre de 2026 (Abril a Junho) estiveram menos de 24 horas no mercado, o equivalente a uma em cada 14 habitações. O valor representa uma descida face aos 11% registados no 1.º trimestre.

Na Madeira, contudo, o fenómeno teve uma expressão inferior à média nacional, 7%. Os dados do idealista/data apontam para uma taxa de 5% no arquipélago, ou seja, foi registada uma dinâmica inferior do mercado no que toca às casas em menos de 24 horas do anúncio, no período analisado.

Já quando a análise é feita ao nível das capitais de distrito e ilhas, o Funchal apresenta uma taxa de 6%, também abaixo dos 7% registados a nível nacional.

Entre as capitais de distrito e ilhas analisadas, o Funchal surge longe dos mercados onde os imóveis para arrendar desaparecem mais rapidamente.

Évora lidera com 50%, seguida de Faro, com 25%, Santarém, com 20%, e Vila Real, com 17%. Leiria apresenta 14%, enquanto Setúbal regista 8%.

Com valores inferiores ou próximos do Funchal encontram-se Lisboa, com 4%, Coimbra, com 4%, e Viana do Castelo, com 3%. Porto e Braga apresentam taxas de 6% e 11%, respectivamente.

No extremo oposto, Beja, Bragança, Guarda, Ponta Delgada e Portalegre não registaram qualquer caso de arrendamento expresso no período analisado.

Considerando os distritos e regiões autónomas, Évora apresenta a maior taxa de arrendamento expresso, com 43% dos anúncios retirados em menos de 24 horas. Seguem-se Leiria, com 17%, Santarém, com 16%, e Castelo Branco e Faro, ambos com 13%.

Braga e Setúbal registam 11%, enquanto Lisboa apresenta 5% e Porto 7%, ficando a Madeira ao mesmo nível.

Os dados são do idealista/data, a área do idealista dedicada à análise de informação do mercado imobiliário, com recurso a dados da plataforma e a outras fontes públicas e privadas.