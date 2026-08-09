Miguel Albuquerque expressa pesar pela morte de José de Jesus Barreto

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, manifestou pesar pela morte do empresário José de Jesus Barreto, destacando o seu contributo para o desenvolvimento da Madeira.

“Empresário de referência, teve um papel determinante no desenvolvimento económico e turístico da Madeira”, escreveu Miguel Albuquerque numa publicação nas redes sociais.

O governante recordou ainda que, em 2026, José de Jesus Barreto recebeu a Insígnia Autonómica de Valor, a mais elevada distinção regional, como reconhecimento pelo seu percurso e pelo seu “inestimável contributo para a Madeira”.

"Que descanse em paz", termina.

José de Jesus Barreto é pai de André Barreto, economista, colaborador do DIÁRIO e presidente do Conselho Geral da Universidade da Madeira.

Ao André Barreto e à sua família, o DIÁRIO endereça as mais sentidas condolências.