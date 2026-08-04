Mais de 5 mil idosos com complemento solidário

Número de beneficiários duplicou nos últimos dois anos. Prestação social atingiu em Junho um máximo histórico. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 4 de Agosto.

"Petsitting ganha adeptos" é, por seu turno, o tema que merece maior destaque gráfico na primeira página do nosso matutino. Licenciada em Turismo e com experiência na hotelaria, Xana Abreu aposta no serviço ao domicílio, nos passeios de animais e no ‘pet taxi’.

Nos 'Casos do Dia', "Nacional afasta coordenador por suspeita de assédio" é a notícia que marca a actualidade regional. A decisão foi tomada após denúncia de jovem estagiária. Numa outra nota, PSP descobre plantação de canábis em caso de violência doméstica.

Saiba também que "ARM aposta na mobilidade eléctrica". Empresa pública lançou concurso para adquirir 23 viaturas e renovar a frota.

‘The Gift’ celebram 150 anos do DIÁRIO" é a notícia que fecha a primeira página de hoje.

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