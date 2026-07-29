Funchal entre as cidades onde mais caiu a procura por arrendamento

A procura por casas para arrendar na Madeira diminuiu 38% no segundo trimestre de 2026, em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo uma análise do idealista. No Funchal, a quebra foi ainda mais acentuada, com uma redução de 42% na média de contactos por anúncio.

Os dados revelam que, enquanto a nível nacional a procura por arrendamento aumentou 36%, impulsionada por uma descida média das rendas de 2,4%, a Região Autónoma da Madeira seguiu uma tendência contrária, registando uma das maiores quedas do país.

De acordo com o Idealista, a Madeira foi a segunda região com maior diminuição da procura por arrendamento entre os distritos e ilhas portuguesas, apenas atrás de Portalegre. No caso das capitais de distrito, o Funchal surge igualmente entre as cidades onde a procura mais recuou.

A plataforma imobiliária sublinha, contudo, que, a nível nacional, o mercado continua pressionado pela reduzida oferta de habitação disponível, apesar da descida das rendas.