Incêndios em Washington obrigam à evacuação de 5 mil casas

Os incêndios que lavram no estado de Washington, nos Estados Unidos, já destruíram cerca de 600 edifícios e obrigaram à evacuação de pelo menos 5.000 habitações, revelaram hoje as autoridades norte-americanas.

O governador de Washington, Bob Ferguson, já tinha declarado o estado de emergência devido aos incêndios florestais, numa altura em que se contabilizam 12 grandes incêndios e 80.900 hectares em chamas.

Nas imediações de Spokane, a segunda maior cidade do estado de Washington, estavam hoje em curso três incêndios, tendo já ardido cerca de 2.100 hectares de terreno, sem vítimas a registar.

O Governo criou um abrigo para as pessoas que foram retiradas das suas casas.

Este é o quarto ano consecutivo de seca em Washington, um nível recorde, segundo o gabinete do governador, Bob Ferguson.

"A seca histórica e os ventos fortes estão a criar condições perigosas em todo o estado", avisou o governador.

O estado de emergência proíbe a maioria dos incêndios em áreas agrícolas e a céu aberto até 30 de setembro.