Miguel Albuquerque destaca impacto do Rali da Madeira na economia regional

O presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, destacou o regresso do Rali da Madeira como “um dos momentos mais marcantes” do calendário desportivo e da vivência colectiva da Região, sublinhando a importância da prova, que conta com mais de seis décadas de história.

Numa mensagem, o governante afirmou que o evento reafirma-se como a "prova rainha do automobilismo regional e uma referência incontornável do automobilismo nacional e internacional".

"O palco está montado. No parque de assistências, nas verificações técnicas, nos parques fechados e ao longo dos troços da nossa ilha, sente-se já a expectativa dos milhares de aficionados que, geração após geração, fazem deste evento uma verdadeira celebração da paixão pelo desporto motorizado", refere o governante.

Albuquerque realçou também o impacto económico da competição, apontando efeitos "muito significativos" na "dinamização da economia regional, da hotelaria, da restauração, do comércio e de inúmeros setores de actividade."

Na mensagem, o presidente do Governo Regional deixou uma palavra de reconhecimento à organização, pilotos, navegadores, equipas técnicas, patrocinadores, forças de segurança, serviços de emergência e voluntários, considerando que todos contribuem para a realização de “mais uma edição desta emblemática prova”.

O chefe do Executivo madeirense desejou ainda que o Rali da Madeira 2026 seja “um enorme sucesso desportivo e organizativo”, apelando a que o evento seja vivido “com entusiasmo, espírito de festa e, sobretudo, com sentido de responsabilidade e em absoluta segurança”.

"Que vençam as melhores equipas. E que a Madeira, uma vez mais, mostre ao mundo, porque é palco de uma das mais emblemáticas e prestigiadas provas de automobilismo da Europa", concluiu.