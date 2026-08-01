Marítimo apresenta plantel provisório composto por 27 jogadores e oito reforços
O Marítimo, campeão da II Liga portuguesa de futebol e recém-promovido ao primeiro escalão, três anos depois, apresentou hoje aos sócios o plantel provisório para 2026/27, composto por 27 jogadores, oito deles reforços.
Nathanael Ogbeta (ex-Plymouth Argyle, Inglaterra), Tomás Tavares (ex-Wisla Plock, Polónia), Rafael Fernandes (ex-Lille, França), Gábor Szalai (ex-Ferencváros, Hungria), Yellu Santiago (ex-Hellas Verona, Itália), Maxime Dominguez (ex-KS Cracovia, Polónia), Samuel Bamba (ex-Bochum, Alemanha) e Maxime Boakye (ex-Hamburgo, Alemanha) são as novidades do conjunto agora orientado pelo neerlandês Mitchell van der Gaag.
Na terceira passagem pelo clube, que representou, primeiro, como jogador, entre 2001 e 2006, e, depois, como treinador, entre 2007 e 2010, van der Gaag foi o escolhido pela direção 'verde-rubra' para substituir Miguel Moita, que alcançou a subida em 2025/26.
Sem Noah Madsen, que pode estar de saída, o Marítimo defronta hoje o Nacional, em partida de cariz particular, referente ao Troféu Autonomia, no recinto dos 'verde-rubros', a partir das 21:00.
Plantel provisório do Marítimo para 2026/27:
- Guarda-redes: Alfonso Pastor, Pedro Teixeira, Kimiss Zavala e Gonçalo Tabuaço.
- Defesas: Igor Julião, Tomás Tavares, Rafael Fernandes, Noah Madsen, Gábor Szalai, Romain Correia, Paulo Henrique e Nathanael Ogbeta.
- Médios: Rodrigo Andrade, Raphael Guzzo, Danilovic, Maxime Dominguez (ex-KS Cracóvia, Pol), Nélio Batista, Francisco Silva e Yellu Santiago (Hellas Verona, Ita).
- Avançados: Martin Tejón, Simo Bouzaidi, Maurice Boakye (Hamburgo, Ale), Samy Bamba (Bochum, Ale), Adrián Butzke, Francisco Gomes, Peña Zauner e José Melro.
Treinador: Mitchell van der Gaag.