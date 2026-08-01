Já é conhecida a camisola do Marítimo para 2026/2027

Mais de 30 anos depois o Marítimo volta a ter Hummel nos equipamentos. Já é conhecida a camisola principal dos verde-rubros para 2026/2027, em época de regresso à I Liga.

Será já com esta camisola que o Marítimo vai defrontar o Nacional, este sábado, no Troféu Autonomia, nos Barreiros. Um jogo que teve início pelas 21 horas.

A marca Hummel está intimamente ligada à história do clube madeirense. Foi com uma equipamento da marca dinamarquesa que os verde-rubros jogaram pela primeira vez na Taça UEFA em 1993.

Agora, num momento que também é especial pelo regresso ao escalão principal do futebol português, a camisola do Marítimo para 2026/2027 faz lembrar outros tempos.